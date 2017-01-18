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Публикации за 18.01.17

Под Верхней Пышмой горящая свалка травит химикатами целый поселок (ВИДЕО)

Под Верхней Пышмой горящая свалка травит химикатами целый поселок (ВИДЕО)

Поселок Красный под Верхней Пышмой дышит дымом, поднимающимся от горящих на свалке химикатов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свалка горит как минимум с прошлого лета, сейчас тлеют бытовые отходы, накрытые шапкой из снега и мусора. Это напоминает торфяной пожар, который может длиться месяцами из-за того, что продукты горения находятся вне доступа пожарных – глубоко под толщей земли. По словам жителей поселка Красный, отходы производства туда свозят большинство коммерческих предприятий Верхней Пышмы, соответственно, среди бытовых отходов есть и химикаты. Сельчане утверждают, что в поселке произошел всплеск заболеваний дыхательной системы из-за дыма, которым накрыло населенный пункт. Они страдают от бронхиальной астмы, удушья и кашля. Кроме того, многие жители поселка имеют онкологические заболевания. Появляются различные недуги и у детей младшего школьного возраста. Отметим, что власти Верхней Пышмы не в силах справиться с проблемой, либо, как считают жители Красного, материально заинтересованы в работе свалки и не принимают должных мер по ее тушению.

Глава администрации ГО Верхняя Пышма Николай Невстроев заявляет, что «нет намерения продолжать работу этого полигона», и обещает начать мероприятия по рекультивации. Завтра в 09:30 должна состояться встреча жителей поселка и пышминского главы.

Видео, снятое с высоты птичьего полета, смотрите на нашем канале.

Верхняя Пышма, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Верхняя Пышма. Другие новости 18.01.17

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