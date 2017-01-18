Под Верхней Пышмой горящая свалка травит химикатами целый поселок (ВИДЕО)

Публикации за 18.01.17

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Поселок Красный под Верхней Пышмой дышит дымом, поднимающимся от горящих на свалке химикатов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свалка горит как минимум с прошлого лета, сейчас тлеют бытовые отходы, накрытые шапкой из снега и мусора. Это напоминает торфяной пожар, который может длиться месяцами из-за того, что продукты горения находятся вне доступа пожарных – глубоко под толщей земли. По словам жителей поселка Красный, отходы производства туда свозят большинство коммерческих предприятий Верхней Пышмы, соответственно, среди бытовых отходов есть и химикаты. Сельчане утверждают, что в поселке произошел всплеск заболеваний дыхательной системы из-за дыма, которым накрыло населенный пункт. Они страдают от бронхиальной астмы, удушья и кашля. Кроме того, многие жители поселка имеют онкологические заболевания. Появляются различные недуги и у детей младшего школьного возраста. Отметим, что власти Верхней Пышмы не в силах справиться с проблемой, либо, как считают жители Красного, материально заинтересованы в работе свалки и не принимают должных мер по ее тушению.

Глава администрации ГО Верхняя Пышма Николай Невстроев заявляет, что «нет намерения продолжать работу этого полигона», и обещает начать мероприятия по рекультивации. Завтра в 09:30 должна состояться встреча жителей поселка и пышминского главы.

Видео, снятое с высоты птичьего полета, смотрите на нашем канале.

Верхняя Пышма, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Верхняя Пышма. Другие новости 18.01.17

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