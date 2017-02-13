Под Верхней Пышмой продолжает гореть свалка, отравляющая жителей поселка Красный ядовитым дымом (ВИДЕО)

Публикации за 13.02.17

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Свалка близ поселка Красный в Верхней Пышме по-прежнему травит людей ядовитым дымом. Несмотря на предписания Верхнепышминского суда, свалка продолжает негласно функционировать. Местные общественники организовали самостоятельный надзор за работой полигона ТБО, а для подтверждения сведений снимают происходящее на видео всеми возможными средствами. Они утверждают – поток машин хоть и уменьшился, но не прекратился совсем.

«Мы отслеживаем ситуацию по очереди, – рассказал житель поселка Красный Павел Шитик. – Перед въездом на свалку поставили охрану УГМКшную компании «Форпост», но она не блокирует проезд. Трафик мусоровозов конечно уменьшился, но не прекращен полностью». Охранники рассказывают, что записывают номера приезжающих машин. Также они говорят, что прямо на свалке организована стоянка для мусоровозов, принадлежащих компании ООО «ТПК «Благо-С», и что они продолжают работать.

Претензиям прокуратуры к деятельности компании ООО «ТПК «Благо-С», организовавшей недалеко от поселка Красный полигон ТБО и ПО, не один год. Судя по материалам многочисленных судов, ведомство пыталось оспорить результаты проведенного комитетом по управлению городским имуществом тендера на право аренды земли под свалкой. В частности, победу ООО «ТПК «Благо-С» прокуратура считает неправомерной. В 2015 году прокуратура возбуждала дела об административных нарушениях в отношении владельца полигона ООО «Торгово-Промышленная компания «Благо-С» по ст. 6.3., 20.4 и 8.2 КоАП РФ. Проверка обнаружила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства или иными опасными веществами. Предприятие было оштрафовано сначала на 210 тысяч рублей, а недавно – еще на 115 тысяч. Кроме того, уже в январе 2017 года надзорное ведомство потребовало закрыть полигон ТБО для дальнейшей работы, а владельца обязало приступить к рекультивации земель.

1 февраля 2017 года суд наложил запрет ООО «Торгово-Промышленная Компания «Благо-С» на использование земельного участка площадью 50000 кв.м. в поселке Красный и прилегающего земельного участка лесного фонда, подлежащего рекультивации, на осуществление деятельности в области обращения с отходами, – сообщает официальный сайт Верхней Пышмы. Суд арестовал счета компании. Кроме того, и.о. прокурора города Нагайев требует личной ответственности за сложившуюся ситуацию директора компании Леонида Бабиновича. Также в ближайшее время будет рассмотрено гражданское дело по иску прокурора к ООО «ТПК Благо-С». Руководитель надзорного ведомства требует от предприятия провести рекультивацию самовольно занятых земель Березовского лесничества площадью более 0, 6 га, возместить в бюджет ущерб за загрязнение земель в размере 154 миллиона 168 тысяч 345 рублей и прекратить деятельность ООО «ТПК Благо-С» на обозначенном земельном участке.

Между тем, свалка продолжает гореть и ядовитый дым все еще травит жителей окрестностей. Пожарные, приезжающие на свалку по вызову жителей, говорят, что ветреная погода помогает свалке «шаять», и потушить ее без спецсредств невозможно. «Знакомые пожарники говорили мне, что без спецсредств все это не потушить – там внутри куч мусора и отходов что-то тлеет», – продолжает рассказ Павел. «А что уж там горит и как это тушить – одному богу известно, на этой свалке даже в костюмах дышать тяжело. Представляете, весь этот дым на наш поселок тянет. Мы детей в Пышму к родственникам увозим, когда ветер в нашу сторону. Сложнее тем, кому некуда уехать».

Верхняя Пышма, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Верхняя Пышма. Другие новости 13.02.17

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