«Дышать нечем, администрация свалки выводит технику». Закрытый полигон у поселка Красный снова полыхает (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 13.04.17

Жители поселка Красного прислали в редакцию свежее видео скандально известной свалки, пожар на которой не могут ликвидировать уже несколько лет. Над решением проблемы безрезультатно работают прокуратура, МЧС, ОНФ, администрация Верхней Пышмы. С первой оттепелью тлевший глубинный пожар вспыхнул в полную силу. По утрам удушливый дым ветром приносит в поселок, и жители жалуются, что им нечем дышать.

Если зимой их беспокоил только неприятный запах, сейчас концентрация продуктов горения в воздухе больше, от дыма у людей першит в голе, слезятся глаза. Для понимания масштабов пожара местные активисты сняли свалку ночью, чтобы зафиксировать очаги горения.

«Пока у нас в поселке снова нечем дышать, администрация полигона вывозит технику, хочет сбежать. Горит основательно, пожарных ни одной за час там не видел. С высоты 170 метров только кажутся огоньки крохотными, видимость почти нулевая, так что не обессудьте. Завтра нас ждет очередное удушливое утро. Вроде кто-то звонил в пожарную, сказали, что не поедут на дым, так вот им и огонь подтвердился!» – говорится в сопроводительной записи к видео.

Напомним, ранее NDNews.ru сообщал, что свалка ТБО, которая горит с прошлого лета и травит едким дымом жителей поселка Красного, заинтересовала следователей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ («Порча земли»). Максимум, что грозит коммерсантам, – пара лет исправительных работ.

Сельчане утверждают, что в поселке произошел всплеск заболеваний дыхательной системы из-за дыма, которым накрыло населенный пункт. Они страдают от бронхиальной астмы, удушья и кашля. Кроме того, многие жители поселка имеют онкологические заболевания. Появляются различные недуги и у детей младшего школьного возраста.

Претензиям прокуратуры к деятельности компании ООО «ТПК «Благо-С», организовавшей недалеко от поселка полигон ТБО и ПО, не один год, возбуждались административные дела, предприятие неоднократно штрафовали. В январе 2017 года надзорное ведомство потребовало закрыть полигон ТБО для дальнейшей работы, а владельца обязало приступить к рекультивации земель.

Однако ситуацию это сильно не поменяло. Местные общественники организовали самостоятельный надзор за работой полигона ТБО. И они говорят, что мусоровозы продолжают приезжать на свалку.

Верхняя Пышма, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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