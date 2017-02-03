Суд запретил складировать отходы на тлеющей свалке в поселке Красном

Публикации за 03.02.17

По иску прокуратуры суд запретил складирование отходов на полигоне твердых бытовых отходов поселка Красного.

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области, надзорный орган направил исковое заявление к ООО «ТПК «Благо-С» с исковыми требованиями о прекращении деятельности компании по эксплуатации полигона твердых бытовых, о проведении рекультивации участка загрязненных земель лесного фонда, возмещении в пользу бюджета Российской Федерации причиненного ущерба за загрязнение, захламление лесов отходами, бытовым и строительным мусором в размере свыше 154 млн рублей за нарушение лесных земель.

Прокуратура заявила в суде ходатайство о необходимости принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «ТПК «Благо-С» осуществлять деятельность в области обращения с отходами на полигоне (за исключением рекультивации и тушения пожара).

Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер.

В частности, ООО «ТПК «Благо-С» запрещено осуществлять деятельность по обращению с отходами на полигоне (за исключением рекультивации и тушения пожара). Кроме того, наложен арест на имущество предприятия, эквивалентное сумме исковых требований (то есть на сумму свыше 154 млн рублей), возложены ограничения на отчуждение учредителем доли в уставном капитале юридического лица и на прекращение полномочий директора. Указанное определение суда прокуратура направила в службу судебных приставов.

Также прокуратура Свердловской области направила в адрес начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области информацию о необходимости принятия мер и подключения подразделений МЧС к тушению огня.

Согласно поступившим сведениям, 1 февраля 2017 года оперативной группой пожарно-спасательной части производился выезд на место пожара, в результате чего удалось ликвидировать один из очагов. До настоящего времени горение в полной мере не устранено в связи с существенным.

Стоит отметить, что юридическое лицо, которому принадлежит полигон и ранее попадало в поле зрения надзорных органов. Так, в марте 2015го года, УФАС по Свердловской области внес компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонений от заключения государственного контракта.

Верхняя Пышма, служба новостей РИА «Новый день»

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