Мэрии Екатеринбурга грозит проверка из-за проблем с вывозом мусора

Роспотребнадзор проведет внеплановую выездную проверку администрации Екатеринбурга из-за появления мусорных завалов в частном секторе. В надзорном ведомстве признали неудовлетворительной ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов. Сейчас проведение проверки мэрии согласуется с прокуратурой Свердловской области.

«С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения усилен мониторинг за уровнем инфекционной заболеваемости населения Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, перебои с вывозом мусора наблюдаются с прошлой недели – причем не только в частном секторе, но и на площадках многоквартирных домов. «Такого никогда не было. Тут уже голубей полно и крыс. Мусор не вывозят совсем, приходится в кучу складывать. А куда деваться?», – рассказал «Новому Дню» житель одного из домов на улице Тверитина.

Екатеринбург обрастает мусором

Представитель ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков заявляет, что проблемы начались из-за сдвига сроков «мусорной реформы» – предприятие должно было начать работать в качестве регионального оператора с 1 июля этого года, и на эту дату были заложены деньги из бюджета. Но затем срок сдвинулся на 1 ноября, и у администрации города закончилось финансирование.

В «Спецавтобазе» жителям частного сектора предлагают единственный выход: покупать контейнеры на переходный период и заключать дополнительные срочные договоры с перевозчиками мусора до 1 ноября. Либо приобретать специальные мешки за 37 рублей, которые будут забирать мусоровозы. Стоит отметить, что большинство екатеринбуржцев оказались не в курсе, что мусорные контейнеры уберут, хотя в «Спецавтобаза» уверяет, что уведомляла жителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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