Широкая Речка тоже утопает в мусоре

В екатеринбургских районах частного сектора продолжается мусорный коллапс. Горожане сообщают в соцсетях, что отходы коммунальщики не вывозят, и чиновники на связь с местными жителями, которые требуют ответа, не выходят.

Житель Широкой Речки Сергей пожаловался, что с контейнерной площадки на перекрестке улицы Феофанова и переулка Врачей мусор не вывозят несколько дней. «Скоро завалят проезд», ‒ пишет мужчина.

Фото жителя Широкой Речки Сергея

Напомним, ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгению Архипову из-за неразберихи с вывозом мусора.

Аналогичное предупреждение получил директор МУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев. В муниципальном предприятии проблему объясняют переносом сроков «мусорной реформы» с 1 июля на 1 ноября. «У администрации города закончилось финансирование», – заявлял представитель «Спецавтобазы» Алексей Бланков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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