Администрация Екатеринбурга избавилась от «мусорных» полномочий

Администрация Екатеринбурга окончательно сняла с себя ответственность за сбор и вывоз коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня городская дума признала эти полномочия муниципалитета утратившими силу. С 1 января 2019 года «мусорные» договоры с горожанами будет заключать только регоператор – МУП «Спецавтобаза». Планируется, что обсуждение тарифов состоится 5 декабря в Региональной экономической комиссии.

Замначальника комитета по экологии горадминистрации Татьяна Савина подчеркнула, что в ближайшее время городу не грозит мусорный коллапс. Мэрия будет отвечать за вывоз бытовых отходов вплоть до передачи этих обязанностей регоператору, то есть до 31 декабря. Деньги на эти цели в бюджете заложены.

Напомним, мусорная реформа в Свердловской области переносилась несколько раз: сначала она должна была начаться 1 июля этого года, затем дату сдвинули на 1 ноября, а потом перенесли на крайний срок – 1 января 2019 года. Осенью в Екатеринбурге наблюдались проблемы с вывозом мусора – сразу в нескольких районах образовались стихийные свалки. Ситуация нормализовалась только после вмешательства прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

«Кто травит инвесторов, тот Обама», – мэр уральского города обвинил экологов в информационной войне. / Депутаты единогласно вернули свердловчанам букву «ё». / В Екатеринбурге стартовали учения, в которых участвуют армии шести стран (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»