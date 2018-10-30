Названа новая дата, когда свердловчанам установят тарифы на вывоз мусора

На прошлой неделе в региональной энергетической комиссии Свердловской области должно было пройти заседание правления. На нем представители РЭК и трех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (то есть обычным бытовым мусором) должны были утвердить тарифы для населения. Однако заседание было перенесено по просьбе регоператоров.

Как сообщила на сегодняшнем заседании екатеринбургской городской думы заместитель председателя комитета по экологии мэрии Татьяна Савина, новая дата уже назначена ‒ свердловчане узнают, сколько будут платить за вывоз, сортировку, переработку, утилизацию и хранение мусора 5 декабря этого года.

Напомним, ранее стало известно о переносе сроков реализации самой мусорной реформы ‒ она должна была начаться в Свердловской области с 1 июля этого года, после дату сдвинули на 1 ноября, а теперь ‒ на 1 января 2019 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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