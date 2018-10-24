Утверждение тарифов на вывоз мусора в Свердловской области снова перенесли – на неопределенный срок

Вчера на заседании Екатеринбургской гордумы заместитель председателя комитета по экологии мэрии Татьяна Савина сообщила депутатам, что в пятницу, 26 октября, наконец-то станут известны тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами для населения. По ее словам, в Региональной энергетической комиссии состоится мероприятие с участием всех трех региональных операторов по ТКО.

Однако, как сегодня пояснили «Новому Дню» в РЭКе, заседание в очередной раз переносится. «Заседание правления РЭК Свердловской области об установлении тарифов в сфере обращения с ТКО перенесены по ходатайствам организаций на неопределенный срок», ‒ сообщили агентству в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно и о переносе сроков реализации самой мусорной реформы ‒ она должна была начаться в Свердловской области с 1 июля этого года, после дату сдвинули на 1 ноября, а теперь ‒ на 1 января 2019 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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