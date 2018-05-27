Директор «Спецавтобазы» попал в больницу с сердечным приступом

Директор екатеринбургского МУП «Спецавтобаза», экс-депутат Нафик Фамиев попал в больницу. По информации агентства, причиной госпитализации стал сердечный приступ. Ранее сообщалось, что он находится в реанимации, однако сейчас, по некоторым данным, жизни 58-летнего руководителя САБ ничего не угрожает.

Редакция «Нового Дня» желает Нафику Ахнафовичу скорейшего выздоровления.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.05.18

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