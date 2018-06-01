Слух дня: из-за болезни Фамиева в Свердловской области может запоздать «мусорная» реформа

Глава екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев по-прежнему на больничном. Он, напомним, был госпитализирован в Нижнем Новгороде, куда уехал на семинар, связанный с «мусорной» реформой. До сих пор неизвестно, что именно случилось с Нафиком Ахнафовичем – по одним данным, стало плохо с сердцем, по другим – не обошлось без криминала. Так или иначе, пока директор САБ не выходит на связь.

Вместе с тем, ранее он сам и его коллеги из свердловского министерства энергетики и ЖКХ сообщали, что тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами – а САБ является региональным оператором для одной из трех зон в Свердловской области, куда входит в том числе Екатеринбург, – будут утверждены не позднее 1 июня 2018 года. Остается ровно месяц до старта «мусорной» реформы, но сколько будут платить свердловчане и как изменится для них структура коммунальной квитанции, до сих пор неизвестно. В минЖКХ отвечают, что тарифа пока нет. Дата его утверждения также не назначена. Ходят слухи, что до выздоровления Фамиева утверждать тарифы не будут. Однако из-за этого сроки начала нового мусорного порядка могут сдвинуться.

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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