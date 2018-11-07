Рейтинг Куйвашева похоронят под мусорными кучами

В Арбитражном суде Свердловской области продолжаются разбирательства между двумя «мусорными» региональными операторами. Речь идет о тяжбе ООО «Компания «Рифей» и ЕМУП «Спецавтобаза». Фирма, аффилированная структурам тюменских олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва, близких к губернатору Евгению Куйвашеву, подала иск в суд против екатеринбургского муниципального предприятия. Тюменцы требуют признать конкурс по выбору регионального оператора в Восточной зоне Свердловской области недействительным. Ранее по этому иску на «Спецавтобазу» были наложены ограничительные меры ‒ арбитраж запретил заключать новые договоры, но разрешил продолжать работать по старым. Это решение и пытались оспорить представители ЕМУПа. Однако накануне было вынесено определение об отказе в отмене обеспечительных мер по ходатайству «Спецавтобазы». Об этом свидетельствует запись в картотеке дел свердловского арбитража. Результатом таких решений может стать провал мусорной реформы в Екатеринбурге, а уральская столица рискует утонуть в отбросах. Для свердловского губернатора, на чей рейтинг наверняка повлияет скандал с его подчиненной Ольгой Глацких, новый скандал может оказаться роковым, хотя глава региона уже и попытался заикнуться о переносе сроков реформы.

ак напоминает «Новый День», вся Свердловская область была поделена на три условные зоны, в каждой из которых с января 2019 года должен заработать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компании, выигравшие конкурсы, которые проводило областное минЖКХ, должны заключить договоры со всеми «мусорообразователями» ‒ в первую очередь, с жителями многоквартирных и частных домов; а также с предприятиями, специализирующимися на хранении, вывозе, сортировке, переработке и утилизации ТКО. Жители региона будут платить регоператору, а тот оплачивать работу подрядчиков. Схема напоминает ту, что действует в сфере капремонта многоквартирного жилья. Подробнее о реформе «Новый День» уже неоднократно писал. По итогам трех конкурсов в Свердловской области были определены регоператоры ‒ ООО «Компания «Рифей» (Северная зона с центром в Нижнем Тагиле), ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточная зона, куда входит Екатеринбург), «ТБО Экосервис» (Западная зона с центром в Первоуральске).

Интересно, что «Рифей» не с первой попытки заполучил право распоряжаться мусорными потоками и деньгами жителей на севере области ‒ первоначально конкурс выиграла «ГК-ТагилСпецТранс», но впоследствии представителям Боброва и Бикова удалось оспорить решение в ФАС, конкурс был переигран, и победителем стал «Рифей». Похожая ситуация сейчас складывается и в Восточной зоне ‒ с той лишь разницей, что весной время позволяло менять операторов, а теперь ‒ нет. Дедлайн начала реформы по всей стране ‒ 1 января 2019 года. Как ранее заявлял глава минприроды Дмитрий Кобылкин, переноситься она не будет ни при каких обстоятельствах, хотя на последнем окружном совещании по экологии в полпредстве УрФО свердловский губернатор Евгений Куйвашев и намекал на это.

В этой связи есть опасения, что после Нового года Екатеринбург может зарасти мусором ‒ если конкурс, где победила «Спецавтобаза», будет оспорен, то провести новый к 1 января просто не успеют. Договоров на обслуживание контейнерных площадок и вывоз ТКО с этой тоже уже не будет, и уральская столица утонет в отходах. Добавим, что рассмотрение иска «Рифея» в Арбитражном суде Свердловской области запланировано на 26 ноября. «Шансы, что реформа в Восточной зоне не заработает с 1 января 2019 года, велики. Если суд удовлетворит иск, то 100 % область не выполнит закон», – пояснил «Новому Дню» один из участников рынка, пожелавший остаться неназванным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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