В Ноябрьске простаивает мусорный завод регоператора Ямала

Мусороперерабатывающая линия в Ноябрьске, которую торжественно открывали в 2017, простаивает. По данным администрации Ямала, ей недостаточно сырья – пластика и полиэтилена. Примечательно, что ранее именно по этой причине производственную линию привезли на Ямал из Нефтеюганска. Директор компании-владельца завода – «Инновационные технологии» Сергей Шевченко, сообщал, что в ХМАО недостаточно сырья. Напомним, «Инновационные технологии» – это региональный оператор Ямала по обращению с отходами, он получает от людей плату за вывоз и захоронение мусора.

О том, что завод по переработке пластиковых отходов в Ноябрьске не работает, стало известно накануне, 18 февраля, из обсуждения горожан в городском чате. Люди изучили квитанции с новыми сборами за обращение с отходами и стали обсуждать смысл мусорной реформы и ее реализацию. Тогда и стало ясно, что «Инновационные технологии» не наладили работу перерабатывающей линии, хотя обещали сделать производство полного цикла и даже расширить завод.

В ответ на запрос агентства «Новый день» в правительстве Ямала 19 февраля сообщили, что завод в Ноябрьске простаивает из-за нехватки сырья для переработки. «Объем для обеспечения деятельности линии составляет 500 кг в час. Отсортированный пластик на завод прибывает из Пуровского, Надымского районов и непосредственно из Ноябрьска. Но его не хватает, чтобы линия работала постоянно. Завоз сырья из других районов Ямала недоступен в связи с отсутствием постоянного наземного транспортного сообщения», – рассказали в администрации округа.

Ранее в разговоре с агентством «URA.RU» г-н Шевченко не исключал, что хлам в Ноябрьск привезут из дургих регионов. Он говорил, что завод в Ноябрьске будет использовать ПЭТ-тару, которую собирают в контейнеры жители города. Мусор будет поступать и от предприятий ТЭК. Инвестор уверял, что транспортная схема позволит доставить хлам из Сургута, Нижневартовска и Когалыма.

Во вторник, 19 февраля, получить комментарии директора «Инновационных технологий» Сергея Шевченко не удалось. Его телефон по-прежнему отключен. Агентство «Новый День» отправит запрос в компанию. Ответы будут опубликованы после поступления в редакцию.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 19.02.19

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