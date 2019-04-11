Вблизи поселков Ямала хотят сжигать мусор

Мусоросжигательные станции на Ямале должны появиться в отдаленных территориях, в том числе в Шурышкарском районе. Об этом свидетельствует ямальская схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно карте, такие объекты запланированы вблизи сел Мужи, Овгорт, Восяхово. В Ямальском районе мусоросжигательная станция должна расположиться в населенном пункте Яптик-Сале. Сжигать хлам также намерены в Сюнай-Сале. На эти станции планируется тратить частные инвестиции – об этом говорится в схеме обращения с ТКО. Накануне о том, что на Ямале планируют сжигать мусор, заявил вице-спикер заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских. Его процитировали на сайте реготделения «Единой России», но подробности планов по сжиганию отходов не раскрыли ни в пресс-службе заксобрания Ямала, ни в администрации округа.

В четверг, 11 апреля 2019 года, Дмитрий Жаромских присутствовал на совете законодателей в Тюмени, где уделил время журналистам. Правда, депутат не смог сказать ничего конкретного про сжигание отходов в ответ на вопрос агентства «Новый День». Более того, он заявил, что ничего не знает о работе мусороперерабатывающего комплекса в Ноябрьске, хотя и занимает пост председателя комитета по экологии и промышленности в окружной думе. «Это просто разные предложения, которые поступают с разных сторон от предприятий, которые этим занимаются. Все будет зависеть от того, какие решения будут приниматься органами госвласти»,– сказал г-н Жаромских в ответ на вопрос о том, будут ли все-таки на Ямале строить мусоросжигательные комплексы. Он добавил, что терсхема – это «живой документ», который на основании предложений может корректироваться.

«Мусорная реформа» стартовала на Ямале в января 2019 года, как и в других регионах страны. Смыслом ее является новая система обращения с мусором – его обезвреживание, сортировка, переработка и уменьшение числа свалок. Единым оператором выступает компания «Инновационные технологии». В регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, на которой указан каждый контейнер, а также все заводы и полигоны. Как раз на этой схеме отмечены планируемые мусоросжигательные станции.

Возможно, эта схема в ближайшее время будет корректироваться, так как губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже назвал мусоропереработку в автономии бессмысленной. Он также заявил, что перед размещением мусоросортировки тоже следует хорошо подумать и пока Ямал новые мощности возводить не будет.

Вместе с этим на схеме обращения с ТКО указано, что планируется мусоросортировочный завод вблизи Салехарда. Возле Нового Уренгоя нарисован в планах мусоросортировочный завод с производством RDF- топлива (остатки мусора, которые не подошли для вторсырья). Такое же точно производство запланировано и рядом с Ноябрьском. Ранее ни власти, ни регоператор не объясняли, что это такое, и не давали никаких комментариев по схеме обращения с отходами.

Фото – скрин карты-схемы бращения с отходами ЯНАО. Значком «огонь» помечены мусоросжигательные площадки

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Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 11.04.19

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