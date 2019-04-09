Строительство мусоросжигательных заводов обсуждают на Ямале

Вице-спикер заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских не исключил строительство в регионе мусоросжигательных заводов. По его версии, они «абсолютно экологичные». Об этом он сказал на совещании по обращению с отходами 8 апреля 2019 года, его слова цитируют в реготделении «Единой России».

«Возможно в некоторых районах нашего округа возведение мусоросжигательных комплексов, сегодня они абсолютно экологичные. К нам в комитет был направлен такой проект как плавучая баржа, на которой находится мусоросжигательный комплекс, в течение всей навигации она может курсировать и утилизировать отходы, копившиеся всю зиму в поселках, на месте. Этот проект мы представили региональному оператору в качестве предложения», – сказал Жаромских.

Получить его комментарии не удалось, народный избранник не отвечает на звонки по мобильному телефону. Агентство отправит вопросы в пресс-службу заксобрания ЯНАО и департамент ЖКК для получения разъяснений.

Напомним, регоператором ЯНАО является компания «Инновационные технологии».

По версии г-на Жаромских, на Ямале также «решается вопрос о необходимости возведения мусороперерабатывающих комбинатов». При этом на недавней встрече с журналистами губернатор автономии Дмитрий Артюхов сообщил, что строительство мусоропереработки в регионе невыгодно для инвесторов, и в случае появления таких производств затраты будут заложены в тариф. То есть в итоге их оплатит население и бизнес.

При этом в Ноябрьске уже простаивает линия по переработке пластика – ей недостаточно сырья. Завод возводил регоператор – «Инновационные технологии». Его торжественно открывали в 2017 году, тогда гендиректор компании Сергей Шевченко уверял, что пластик будут везти даже из Югры. В 2019 году агентству «Новый День» не удалось получить его комментарии, а также комментарии «Инновационных технологий» о причинах простоя. Там сообщили, что это «коммерческая тайна» несмотря на то, что «мусорная реформа» должна публично и открыто обсуждаться всеми участниками схемы.

С 2019 года заводом в Ноябрьске владеет компания, выделившая из структуры регоператора – «Инновационные технологии Инвест».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.04.19

На Ямале ребенка за лицо укусила собака. / На Ямале рабочих задавило трубопроводом во время испытаний (ФОТО). / Бывший чиновник Ямала претендует на пост министра в другом регионе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»