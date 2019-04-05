На Ямале не будет переработки мусора: «все это ляжет на тариф»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в регионе не планируется строить мусороперерабатывающие комплексы. «Потому что численность населения и его география такова, что при существующих технологиях это не рентабельно. Все ляжет на тариф, это не нужно ни для населения, ни для предпринимателей, которые должны это все платить», – сказал глава автономии. Своими размышлениями он поделился на встрече с журналистами в пятницу, 5 апреля 2019 года, рассказывая о реализации «мусорной реформы» и полном цикле обращения с отходами.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», в неопределенной ситуации оказалась мусороперерабатывающая линия в Ноябрьске, которую возводила компания-региональный оператора ЯНАО «Инновационные технологии» (с 2019 года заводом владеет выделившаяся из его состава компания «Инновационные технологии инвест» – прим.ред). Завод простаивает из-за недостатка сырья. Что будет с этим заводом дальше – неясно.

С сортировочными комплексами тоже пока не все понятно. Как рассказал г-н Артюхов, Ямал пока не принял решение, где их строить, и следит за другими регионами. «Окончательные решения мы определим, когда будем корректировать территориальную схему обращения с отходами. Кто – то говорит, что нужно делать локальные системы. А кто-то делает большое плечо, когда мусор едет 100-150 км на сортировочный комплекс. И все заверяют, что это экономически оправдано. Эти караваны мусоровозов … хочется посмотреть, как это в жизни будет реализовано», – сказал губернатор.

Напомним, в конце 208 года в Надыме «Инновационные технологии» запустили мусоросортировочный комплекс. Как сообщали в мэрии района, после сортировки, в соответствии с договорами, картон оправляется в Пермь, пластиковые бутылки – в Екатеринбург, а металл – в Тюмень. Второй сортировочный комплекс работает в Тарко-Сале. В Ноябрьске такую линию планировали построить. Учитывая сегодняшние слова губернатора, можно сделать вывод, что этого пока не случится.

Дмитрий Артюхов также сообщил, что для Ямала Минприроды, возглавляемое экс-губернатором автономии Дмитрием Кобылкиным, готовится сделать законодательное исключение: вывозить мусор из отдаленных поселков будут реже, создавать инфраструктуру там не нужно будет. Накапливать отходы можно будет, например, в спрессованных паллетах, а вывозить баржей раз в три года. Как будут выглядеть эти законодателные поправки – пока неясно. Но они уже одобрены федеральным министерством.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.04.19

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