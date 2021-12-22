Мусорный оператор Ямала получит из бюджета в 2022 году 260 млн рублей

Власти Ямала определили размер субсидий, которые они выдадут коммунальщикам и мусорному регоператору в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона. В нём поясняется, что миллионы и миллиарды субсидий – это компенсация выпадающих доходов, которые недополучили коммунальщики в связи с тем, что власти установили льготные для населения тарифы.

Согласно документу, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Инновационные технологии» получит в 2022 году 260 млн 205 тыс. рублей. В 2021 году согласно документам департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК, эта компания получит 123 млн рублей из бюджета автономного округа.

Достаточно крупные, миллиардные, субсидии получат несколько коммунальных предприятий. Это «Ямалкоммунэнерго» – 7,7 млрд рублей, АО «Салехардэнерго» – 1,2 млрд рублей, АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» – 1,3 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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