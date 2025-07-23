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Среда, 23 июля 2025, 13:37 мск

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«Ямалкоммунэнерго», чьи сотрудники жаловались на низкие зарплаты, получит 11 млрд рублей из бюджета

Около 11 млрд рублей из бюджета получит компания «Ямалкоммунэнерго», чьи сотрудники устроили флеш-моб жалоб во время прошлогодней поездки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по городам и посёлкам региона. Такая сумма субсидий заложена на 2025 год, она указана в распоряжении губернатора. Это компенсация выпадающих доходов – то есть доходов, которые организация не получила, так как оказывает услуги населению по сниженным ценам. Такие субсиди выдают ресурсоснабжающим органиазциям ежегодно. И ежегодно они растут.

Всего же правительство Ямала в 2025 году панирует выдать организациям коммунального комплекса более 21 млрд рублей субсидий в качестве компенсаций впадающих доходов.

Мусорный оператор Ямала – компания «Ямал экология» – в 2025 году должна получить из этой суммы 416 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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