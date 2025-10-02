Компания «Ямалкоммунэнерго» предложила забрать в концессию сети в Приуральском районе

Компания «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ) предложила властям Ямала забрать в концессию сети теплоснабжения и водоснабжения сёл Катравож, Белоярск и посёлка Щучье.

Компания направила частную концессионную инициативу. Она предложила провести модернизацию части инфраструктуры – сетей теплоснабжения и водоснабжения села Катравож и сетей теплоснабжения Белоярска. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов – 134 млн рублей, говорится в документах. Финансирование рассчитано до 2030 года.

В документах особо отмечено, что правительство Ямала обязуется компенсировать компании выпадающие расходы, если все траты не будут покрыты тарифом.

Сейчас власти проводят конкурс. Если больше никто не изъявит желание взять сети в концессию, то ЯКЭ сможет получить их на озвученных им условиях. Заявки принимаются до 17 октября.

Компания «Ямалкоммунэнерго» фигурирует в громком судебном споре в отношении активов бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва – они являются бенефициарами многих коммунальных активов в УрФО, в том числе и компании ЯКЭ. Иск от Генпрокуратуры связан с национализацией некоторых активов, но до сих пор не раскрыто его полное содержание, поэтому неясно, требует ли ведомство вернуть в собственность государства ЯКЭ. Сам г-н Бобров отправлен в СИЗО. Основное обвинение состоит в том, что «Корпорация СТС» завышала расходы, получая на «Облкоммунэнерго» субсидии от государства в качестве компенсации. Сумма полученных выплат превышает полмиллиарда рублей.

«Ямалкоммунэнерго» имеет филиалы во многих муниципалитетах Ямала и занимается поставкой коммунальных ресурсов. Компания получает из бюджета Ямала субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением тарифов для населения, которые не покрывают затраты холдинга. Согласно документу от конца 2024 года, компания должна получить в 2025 году 10 млрд 928 млн рублей из бюджета.

Ранее Счётная палата находила нарушения в формировании тарифов ЯКЭ.

«Объектами контрольного мероприятия являлись департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, АО «Ямалкоммунэнерго» и ОАО «Тепло-Энергетик». Выявлены системные проблемы при тарифном регулировании, выполнении обязательств регулируемыми организациями по осуществлению реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счёт тарифных источников», – говорилось в материалах Счётной палаты Ямала. О подобных нарушениях ранее сообщала прокуратура ЯНАО.

Приуральский район, Наталья Ефремова

