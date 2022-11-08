Счётная палата нашла системные нарушения при выделении миллиардных субсидий коммунальщикам на Ямале

Аудиторы Ямала нашли нарушения, связанные с компенсацией выпадающих доходов коммунальщикам. В том числе и компании «Ямалкоммунэнерго», которая связана с известными энергетиками Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым – этот крупный холдинг контролирует огромное число коммунальных активов на Ямале.

Как сообщает Счётная палата округа, аудиторы нашли системные проблемы. Они касаются формирования тарифов, вложения средств в модернизацию и ремонты сетей за счёт средств граждан (тарифов). Кроме того, ЕРИЦ ЯНАО (тоже аффилированно с Бобровым и Биковым) завышали объёмы поставленных ресурсов – это привело к неправомерному увеличению размера субсидий из бюджета.

Проверка коснулась субсидий, которые коммунальщики получали в 202-2021 годах.

«Объектами контрольного мероприятия являлись департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, АО «Ямалкоммунэнерго» и ОАО «Тепло-Энергетик». Выявлены системные проблемы при тарифном регулировании, выполнении обязательств регулируемыми организациями по осуществлению реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счёт тарифных источников», – говорится в материалах Счётной палаты Ямала. О подобных нарушениях ранее сообщала прокуратура ЯНАО.

Аудиторы добавляют, что «в едином расчётно-информационном центре установлено формирование недостоверных данных об объёмах реализованных коммунальных ресурсов населению, что влияет на величину компенсации выпадающих доходов из окружного бюджета. Так, проверкой установлено завышение объёма предоставленной ресурсоснабжающей организации субсидии на 6,8 млн. рублей».

По итогам ревизии в адрес департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа и АО «Ямалкоммунэнерго» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.



В адрес органов местного самоуправления в городе Лабытнанги и Ямальском районе, ОАО «Тепло-Энергетик» направлены информационные письма с предложениями по профилактике и устранению выявленных нарушений и недостатков.

Субсидии коммунальным предприятиям на Ямале исчисляются миллиардами. Как сообщало агентство «Новый День» в декабре 2021 года, на 2022 год власти Ямала закладывали следующие цифры: для «Ямалкоммунэнерго» 7,7 млрд рублей, для АО «Салехардэнерго» – 1,2 млрд рублей, для АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» – 1,3 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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