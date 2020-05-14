В «Ямалкоммунэнерго» не смогли объяснить, почему в тариф северян были заложены лишние десятки миллионов

Крупнейшая ресурсоснабжающая компания ЯНАО – «Ямалкоммунэнерго» – проиграла суд окружной прокуратуре. Поставщик услуг необоснованно завысил свои расходы на 46 млн рублей, что привело к росту тарифа.

Как сообщал «Новый День, при расчете тарифов на тепло и водоснабжение для жителей Надымского района коммунальщики решили учитывать некоторые расходы компании. Так, в состав расходов «Ямалкоммунэнерго» попали проценты по кредитам, которые коммунальная организация планировала привлечь для замены и модернизации сетей в рамках инвестпрограммы. При этом указанные мероприятия коммунальной организацией фактически выполнены не были. Кроме того, в тарифе были учтены необоснованные расходы на предпринимательскую прибыль.

По требованию прокуратуры необоснованные затраты на общую сумму свыше 46 млн рублей были исключены из тарифа. Коммунальщики с таким решением не согласились и обратились с иском в суд.

Судом автономного округа обществу было отказано в удовлетворении заявленных требований. АО «Ямалкоммунэнерго» обжаловало решение суда, но и Второй апелляционный суд общей юрисдикции коммунальщиков не поддержал. Об этом 14 мая сообщила прокуратура ЯНАО.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

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