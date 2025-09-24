Коммунального олигарха Алексея Боброва отправили в СИЗО (ФОТО)

Суд определил меру пресечения коммунальному олигарху, бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву. Его отправили в СИЗО на 1 месяц и 25 суток, до 15 ноября.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Напомним, сегодня же суд избрал меру пресечения бывшему руководителю ОТСК Антону Боликову и нынешнему – Артему Носкову. Обоих задержали еще на 72 часа. Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных отправили в СИЗО до 15 ноября.

Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Следственные органы настаивали на аресте г-на Боброва, поскольку вся его семья живет за пределами РФ. Основное обвинение состоит в том, что «Корпорация СТС» завышала расходы, получая на «Облкоммунэнерго» субсидии от государства в качестве компенсации. Сумма полученных выплат превышает полмиллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube