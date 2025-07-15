Экс-министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.

Как сообщили в пресс-службе судов региона, сегодня Ленинский суд отклонил ходатайство следователя о продлении Смирнову меры пресечения в виде заключения под стражу. «Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда», – уточнили в инстанции.

Как уже писал «Новый День», Николай Смирнов был арестован в конце января по обвинению во взятке. Его защита пыталась изменить меру пресечения на более мягкую, но до сих пор это не удавалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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