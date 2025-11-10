Сегодня начнется суд над бывшим министром ЖКХ и энергетики

Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоится первое судебное заседание по делу бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Как сообщили в СУ СКР, в период с января 2023 по март 2024 годов Смирнов и два его заместителя, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын, получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей.

По версии следствия, Смирнов получил свыше 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей.

Во время следствия было допрошено порядка 30 свидетелей, проведены очные ставки, проанализирован значительный объем документации. Также в ходе расследования приняты меры обеспечительного характера – судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января, всего через несколько дней после ухода с должности, по обвинению во взятке. 15 июля ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

