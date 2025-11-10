Суд над экс-министром ЖКХ перенесли на 4 декабря (ФОТО)

Судебное заседание по уголовному делу экс-министра ЖКХ Николая Смирнова отложили до 4 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связано с тем, что сегодня в суд не смог приехать второй адвокат Смирнова.

Напомним, по версии следствия с января 2023 года по март 2024-го Смирнов и его заместители Игорь Чикризов и Андрей Кислицын получили взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Смирнов – свыше 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей.

Во время следствия было допрошено порядка 30 свидетелей, проведены очные ставки, проанализирован значительный объем документации. Судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января, всего через несколько дней после ухода с должности, по обвинению во взятке. 15 июля ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

