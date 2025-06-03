Защита бывшего министра не смогла вызволить его из СИЗО

Адвокат бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова не смог добиться его освобождения из-под стражи.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 15 мая Ленинский райсуд продлил Николаю Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2025 года.

В апелляционной жалобе, поданной в областной суд, адвокат Смирнова просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела, заслушал мнения сторон и оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Как уже писал «Новый День», начиная с прошлого года в Свердловской области было возбуждено несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, фигурантами которых стали государственные и муниципальные служащие. В конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, также стали фигурантами уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube