Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова начнут судить 10 ноября

Уголовное дело в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова 10 ноября начнет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Судить бывшего главу минЖКХ будут за получение взятки в особо крупном размере. По этой же статье предъявлено обвинение и двум заместителям бывшего главы регионального минЖКХ – Игорю Чикризову и Андрею Кислицыну.

По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года на тот момент министр Николай Смирнов и его замы получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Из указанной суммы Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов получил не менее 1 миллиона рублей, заместитель Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей. Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Чиновники, действуя совместно и согласованно, обращались к нескольким главам муниципалитетов для получения информации о сроках выполнения работ и возникающих проблемах при реализации контрактов. Они давали указания подчиненным контролировать своевременное согласование и выдачу технической документации по проектам компании, которая проектировала объекты водоснабжения и водоотведения, пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судебное заседание назначено на 15 часов. Дело будет рассматривать судья Ольга Антонова, сообщили в пресс-слжубе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Таисья Исупова

