Начинается суд над верхушкой минЖКХ Свердловской области

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и его два заместителя Игорь Чикризов и Андрей Кислицын предстанут перед судом по делу о взяточничестве. Как сообщает прокуратура, экс-чиновники обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года на тот момент министр Николай Смирнов и его заместители получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Из указанной суммы Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов получил не менее 1 миллиона рублей, заместитель Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей. Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Чиновники, действуя совместно и согласованно, обращались к нескольким главам муниципалитетов для получения информации о сроках выполнения работ и возникающих проблемах при реализации контрактов. Они давали указания подчиненным сотрудникам контролировать своевременное согласование и выдачу технической документации по проектам компании, которая проектировала объекты водоснабжения и водоотведения, пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело против бывшей верхушки минЖКХ будет рассматривать Верх-Исетский районный суд. Прокуратура также отметила, что уголовное дело в отношении главного инженера компании-взяткодателя и посредника прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с пособничеством раскрытия преступления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube