российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 15:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Экс-директора ОТСК задержали еще на 72 часа (ФОТО)

Бывший топ-менеджер Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антон Боликов задержан еще на 72 часа по ходатайству прокурора.

Ранее сегодня Верх-Исетский суд вынес решение по мере пресечения первому фигуранту дела «Облкоммунэнерго» – и.о. гендиректора ОТСК Артему Носкову. Следствие ходатайствовало о его аресте, но суд согласился задержать его на 72 часа.

В своем выступлении представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Напомним, сегодня же суд должен избрать меру пресечения председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву. Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Топ-менеджеру дочки «Облкоммунэнерго» продлили срок задержания на 72 часа / Алексея Боброва и Татьяну Черных обвиняют в мошенничестве / Сегодня суд выберет меру пресечения Алексею Боброву / «Минченко консалтинг»: после исков Генпрокуратуры на Урале растет внутриэлитная турбулентность / Бобров и Биков заявили, что готовы отдать «Облкоммунэнерго» государству / Коммунального олигарха Боброва и его соратницу задержали в Екатеринбурге / В Екатеринбурге арестованы два топ-менеджера / Самый громкий процесс года закрыли от СМИ. Ответчики против

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,