Экс-директора ОТСК задержали еще на 72 часа (ФОТО)

Бывший топ-менеджер Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антон Боликов задержан еще на 72 часа по ходатайству прокурора.

Ранее сегодня Верх-Исетский суд вынес решение по мере пресечения первому фигуранту дела «Облкоммунэнерго» – и.о. гендиректора ОТСК Артему Носкову. Следствие ходатайствовало о его аресте, но суд согласился задержать его на 72 часа.

В своем выступлении представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Напомним, сегодня же суд должен избрать меру пресечения председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву. Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

