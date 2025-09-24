Топ-менеджеру дочки «Облкоммунэнерго» продлили срок задержания на 72 часа

Верх-Исетский суд вынес решение по мере пресечения первому фигуранту дела «Облкоммунэнерго» – и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артему Носкову. Следствие ходатайствовало о его аресте.

В своем выступлении представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

По решению судьи, Артема Носкова задержали на 72 часа.

Напомним, сегодня же суд должен избрать меру пресечения председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных, бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву и бывшему руководителю ОТСК Антону Боликову.

Ранее в суде сообщили, что органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

