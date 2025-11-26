Паслер ответил, что будет с национализированными предприятиями Боброва и Бикова

Правительство Свердловской области примет на себя управление национализированными активами коммунальных олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва, если соответствующее решение примут федеральные органы власти, заявил губернатор Денис Паслер сегодня на пресс-конференции.

«Какое решение будет принято сегодняшним собственником, а это в данном случае – правительство РФ, государство, то мы и будем реализовывать, – сказал Паслер. – Скажут, что предприятия будут переданы субъектам РФ, значит, будем заниматься мы. Оставят в РФ, будут заниматься сами, – значит, будем взаимодействовать с компаниями, которые будут определены собственниками или будет управлять. Какое будет решение Росимущества, так и будет».

Губернатор добавил, что в каждом субъекте УрФО – своя история с активами Боброва и Бикова. «В ХМАО и ЯНАО она иная, чем в Челябинской или Свердловской области», – отметил он.

Напомним, на этой неделе Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры по обращению в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Первое решение по национализации активов «Корпорации СТС» суд принял 10 октября. Алексей Бобров и председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных находятся под арестом. Под арестом по делу о махинациях с госимуществом и субсидиями также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший директор «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антон Боликов. Их партнер Артем Биков пока на свободе. По данным защиты, показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас тоже является фигурантом уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

