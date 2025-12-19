Уголовное дело гражданской супруги экс-вице-губернатора поступило в суд

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении Ирины Чемезовой, ранее официальной, а теперь гражданской супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Рассматривать дело будет судья Анастасия Кузнецова, дата первого заседания пока не назначена. Ирину Чемезову обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как уже писал «Новый День», уголовное дело связано с получением Чемезовой субсидии от департамента туризма на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 4 миллионов рублей. По решению суда срок домашнего ареста Ирины Чемезовой продлен по 1 января 2026 года. Обвиняемая обязана соблюдать ранее установленные запреты.

Сам Олег Чемезов останется под арестом до 15 февраля 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

Екатеринбург

