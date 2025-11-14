Олегу Чемезову продлили арест на 3 месяца, его адвоката при этом не было

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов останется под арестом до 15 февраля 2026 года.

Такое решение принял вечером 13 ноября Центральный районный суд Челябинска. При этом адвоката Чемезова Марии Кириловой на заседании не было. Экс-чиновнику назначили другого представителя, от услуг которого он отказался, но судья отказала в отводе назначенного защитника, сообщает РИА «Новости».

Как уже писал «Новый День», Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

На первом заседании по избранию меры пресечения 30 сентября защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатор может оказать давление на свидетелей и помешать расследовать уголовное дело. При этом, по словам адвокатов, Чемезов тяжело болен. Тем не менее его арестовали до 15 ноября.

В ночь с 3 на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

Екатеринбург, Елена Владимирова

