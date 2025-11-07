Бывшего вице-губернатора Чемезова этапировали в Челябинск

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова в ночь с 3 на 4 ноября этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

«Несмотря на близость городов, этап длился более суток, в течение которых Олег Чемезов, имеющий из-за болезней существенные ограничения в питании, такие как необходимость частых приемов пищи, употребление в пищу строго определенных продуктов, имел возможность лишь пить теплую воду. Отсутствие питания у Олега Чемезова вызывает приступ острого панкреатита, вызывающий тяжелые последствия, что негативно сказывается на состоянии его здоровья и может повлечь непоправимые последствия», – рассказала «Новому Дню» адвокат Чемезова Мария Кирилова. По ее мнению, перевод в Челябинск – это способ давления на ее подзащитного, так как никаких следственных действий в Челябинске с ним не проводится.

Как уже писал «Новый День», Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб более миллиона рублей – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. Речь идет, очевидно, о деле «Облкоммунэнерго».

На первом заседании по избранию меры пресечения 30 сентября защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатор может оказать давление на свидетелей и мешать расследовать уголовное дело. Вторая часть заседания проходила в закрытом от прессы режиме, поскольку была оглашена медицинская тайна – по словам адвокатов, Чемезов тяжело болен. Тем не менее его арестовали до 15 ноября.

Добавим, Чемезов ушел с поста вице-губернатора 25 сентября, а 29 сентября его задержали. Его бывшая жена Ирина Чемезова (экс-супруги проживают вместе и ведут общее хозяйство), которая проходит по делу о мошенничестве, находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

