Алексею Боброву и его подельникам продлили срок содержания в СИЗО (ФОТО)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения бизнесмену Алексею Боброву, председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бывшему директору «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антону Боликову.

Как сообщили в пресс-службе суда, всем троим продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по 15 мая 2026 года включительно. Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, все трое были арестованы в сентябре 2025 года. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

