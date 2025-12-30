российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 декабря 2025, 16:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова выпустили из СИЗО

Челябинский Центральный районный суд выпустил бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест.

Как сообщает «Коммерсант-Урал», это произошло из-за резко ухудшающегося здоровья Чемезова. Врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

Как уже писал «Новый День», Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

На первом заседании по избранию меры пресечения 30 сентября защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатор может оказать давление на свидетелей и помешать расследовать уголовное дело. При этом, по словам адвокатов, Чемезов тяжело болен. Тем не менее его арестовали.

В ночь с 3 на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Олегу Чемезову продлили арест на 3 месяца, его адвоката при этом не было

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Облсуд рассмотрит апелляцию по делу о национализации АО «Облкоммунэнерго» / Уголовное дело гражданской супруги экс-вице-губернатора поступило в суд / Соратницу олигарха Боброва не стали выпускать из СИЗО / Суд отказал экс-директору дочки «Облкоммунэнерго» в освобождении из СИЗО / Паслер ответил, что будет с национализированными предприятиями Боброва и Бикова / Суд обратил в доход государства часть активов миллиардеров Боброва и Бикова / Олегу Чемезову продлили арест на 3 месяца, его адвоката при этом не было / Бывший директор дочки «Облкоммунэнерго» останется под стражей до 15 февраля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,