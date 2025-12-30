Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова выпустили из СИЗО

Челябинский Центральный районный суд выпустил бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест.

Как сообщает «Коммерсант-Урал», это произошло из-за резко ухудшающегося здоровья Чемезова. Врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

Как уже писал «Новый День», Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

На первом заседании по избранию меры пресечения 30 сентября защита просила для Чемезова домашний арест, обвинение это категорически не устраивало, поскольку бывший вице-губернатор может оказать давление на свидетелей и помешать расследовать уголовное дело. При этом, по словам адвокатов, Чемезов тяжело болен. Тем не менее его арестовали.

В ночь с 3 на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

Екатеринбург, Елена Владимирова

