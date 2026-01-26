Облсуд оставил в силе решение о национализации активов Боброва и Бикова

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Ленинского суда Екатеринбурга вернуть в собственность государства АО «Облкоммунэнерго».

Как сообщается на сайте облсуда, решение первой инстанции оставили без изменения.

Как уже писал «Новый День», в сентябре в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Решением суда в доход Российской Федерации было обращено различное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго», находящихся на счете АО «СУЭНКО», и АО «СУЭНКО» – на счете ООО «Корпорация СТС», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

В списке ответчиков и третьих лиц фигурировало более 200 юридических и физических лиц. В частности, там были указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также бывшего и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

10 октября суд удовлетворил требования генпрокуратуры, результатом рассмотрения дела недовольны ответчики и третьи лица.

Екатеринбург, Елена Владимирова

