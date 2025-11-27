российское информационное агентство 18+

Суд отказал экс-директору дочки «Облкоммунэнерго» в освобождении из СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова на постановление Верх-Исетского районного суда от 13 ноября, которым Боликову продлили срок содержания под стражей до 15 февраля 2026 года.

Как сообщили в облсуде, адвокат просил избрать для подзащитного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако суд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Напомним, 26 сентября Антона Боликова обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО до 15 ноября, как и его бывших руководителей – председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва. Татьяне Черных и Алексею Боброву также продлили арест до 15 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

