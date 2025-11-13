Бывший директор дочки «Облкоммунэнерго» останется под стражей до 15 февраля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю «Объединенной теплоснабжающей компании» Антону Боликову.

Как сообщили в пресс-службе суда, он останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Напомним, 26 сентября Антона Боликова обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО до 15 ноября, как и его бывших руководителей – председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва.

Накануне Татьяне Черных и Алексею Боброву также продлили арест до 15 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

