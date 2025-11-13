российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 ноября 2025, 13:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бывший директор дочки «Облкоммунэнерго» останется под стражей до 15 февраля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю «Объединенной теплоснабжающей компании» Антону Боликову.

Как сообщили в пресс-службе суда, он останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Напомним, 26 сентября Антона Боликова обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО до 15 ноября, как и его бывших руководителей – председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва.

Накануне Татьяне Черных и Алексею Боброву также продлили арест до 15 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Экс-директора дочки «Облкоммунэнерго» Боликова отправили в СИЗО / Коммунальный олигарх Алексей Бобров остался в СИЗО (ФОТО)

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Коммунальный олигарх Алексей Бобров остался в СИЗО (ФОТО) / Председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных останется в СИЗО до 15 февраля / Начинается еще один суд по деприватизации активов олигархов Боброва и Бикова / Бывшего вице-губернатора Чемезова этапировали в Челябинск / Генпрокуратура подала еще один иск об изъятии активов Боброва и Бикова / Суд продлил срок домашнего ареста Ирины Чемезовой / Активы «Корпорации СТС» переходят государству / Бывший вице-губернатор Чемезов останется в СИЗО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,