Среда, 12 ноября 2025, 17:21 мск

Коммунальный олигарх Алексей Бобров остался в СИЗО (ФОТО)

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения коммунальному олигарху Алексею Боброву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, за Алексея Боброва его знакомые готовы были внести залог в размере 10 млн рублей, несмотря на это его оставили под арестом до 15 февраля 2026 года.

Напомним, Алексея Боброва арестовали 24 сентября по обвинению в мошенничестве. Следственные органы настаивали на аресте г-на Боброва, поскольку вся его семья живет за пределами РФ. Основное обвинение состоит в том, что контролируемая им «Корпорация СТС» завышала расходы, получая на «Облкоммунэнерго» субсидии от государства в качестве компенсации. Сумма полученных выплат превышает полмиллиарда рублей. Одновременно с Алексеем Бобровым была арестована председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Сегодня ей тоже продлили срок содержания под стражей до 15 февраля.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на Боброва и Черных дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по делу о получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Одновременно в Ленинском суде Екатеринбурга начали рассматривать иск генпрокуратуры о передаче в собственность государства оставшихся активов коммунальной империи Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова. При этом Биков остается на свободе.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

