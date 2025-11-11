Начинается еще один суд по деприватизации активов олигархов Боброва и Бикова

В Ленинском райсуде Екатеринбурга сегодня начинается предварительное рассмотрение еще одного иска Генпрокуратуры по обращению в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как сообщается в картотеке суда, в списке ответчиков – сами Бобров и Биков, их соратница Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Олег Чемезов. Среди предприятий, заявленных как третьи лица, фигурируют «Ямалкоммунэнерго», банк «Агропромкредит», АО «Водный мир», АО «ЮТЭК», ООО «Сибирь Холдинг», ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» и другие.

Рассматривать иск будет судья Юлия Москалева – она же вела дело о национализации «Облкоммунэнерго».

Напомним, первое решение по национализации активов «Корпорации СТС» суд принял 10 октября. Алексей Бобров и председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных находятся под арестом. Под арестом по делу о махинациях с госимуществом и субсидиями также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший директор «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антон Боликов. Их партнер Артем Биков пока на свободе. По данным защиты, показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас тоже является фигурантом уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube