Суд вернул государству Облкоммунэнерго

Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга вынес решение – вернуть в собственность государства АО «Облкоммунэнерго».

Как уже писал «Новый День», в сентябре в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Кроме того, генеральная прокуратура расширила список ответчиков и третьих лиц по делу о национализации активов «Корпорации СТС», Артемова Бикова и Алексея Боброва. В списке, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга, фигурирует уже более 200 юридических и физических лиц. В частности, там указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

17 сентября суд арестовал до 15 ноября Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных. Где находится их деловой партнер Артем Биков, точно неизвестно.

По данным Генпрокуратуры, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube