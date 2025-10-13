Соратницу Боброва и Бикова оставили под арестом

Председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных останется под арестом до 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, такое решение было принято сегодня после рассмотрения апелляционных жалоб, которые подали адвокаты Черных.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября на первом заседании суда по мере пресечения свою вину Татьяна Черных не признала. Она заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК (дочке Облкоммунэнерго) изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю». Татьяну Черных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе Ленинский суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры о передаче АО «Облкоммунэнерго» государству.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube