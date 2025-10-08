российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 октября 2025, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Соратницу Боброва и Бикова пока оставили под стражей

Сегодня Свердловский областной суд не смог рассмотреть апелляцию на арест ближайшей соратницы Артема Бикова и Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных. Ее адвокаты не смогли принять участие в заседании.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, заседание отложили по просьбе защиты до 13 октября.

Напомним, на первом заседании суда по мере пресечения свою вину Татьяна Черных не признала. Она заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК (дочке Облкоммунэнерго) изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Правую руку» Боброва и Бикова отправили в СИЗО до 15 ноября

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Экс-супруге бывшего вице-губернатора продлили домашний арест / Кто такой экс-вице-губернатор Чемезов, которого посадили в СИЗО, арестовав счета на 500 млн / У семьи Чемезовых арестовали элитные квартиры и автомобили на 500 млн рублей / Суд отправил бывшего вице-губернатора Чемезова под арест (ФОТО, ВИДЕО) / Суд определяет меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова (ФОТО) / Олега Чемезова привезли в суд / Бывшему вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве / Бывший вице-губернатор Чемезов находится в ИВС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,