Соратницу Боброва и Бикова пока оставили под стражей

Сегодня Свердловский областной суд не смог рассмотреть апелляцию на арест ближайшей соратницы Артема Бикова и Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных. Ее адвокаты не смогли принять участие в заседании.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, заседание отложили по просьбе защиты до 13 октября.

Напомним, на первом заседании суда по мере пресечения свою вину Татьяна Черных не признала. Она заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК (дочке Облкоммунэнерго) изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Екатеринбург, Елена Владимирова

