Председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных останется в СИЗО до 15 февраля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде ареста председателю совета директоров «Корпорация СТС» Татьяне Черных.

Как сообщили в пресс-службе суда, Татьяна Черных останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября Татьяну Черных арестовали по обвинению в мошенничестве. Свою вину она не признала.

Соратница бизнесменов Боброва и Бикова заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК (дочке Облкоммунэнерго) изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Добавим, Алексей Бобров тоже находится под арестом. Сегодня же суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

