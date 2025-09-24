«Правую руку» Боброва и Бикова отправили в СИЗО до 15 ноября

Суд определил меру пресечения ближайшей соратнице Артема Бикова и Алексея Боброва, председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее отправили в СИЗО на 1 месяц и 25 дней – до 15 ноября.

По словам адвоката Черных, узнав об обысках в «Облкоммунэнерго», она сама предложила приехать и дать следствию необходимые пояснения. Но прямо во время опроса ее задержали.

Свою вину Татьяна Черных не признала. Она заявила: «Нас сегодня обвиняют в том, что мы заведомо похитили денежные средства, полученные в виде субсидий из бюджета Свердловской области. И это доказательство абсолютно документальное. То есть для этого надо посмотреть, какими средствами обладала ТСК, как она их реально потратила. Вот это вот предметный разговор. А то, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в АТСК изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Напомним, сегодня же суд избрал меру пресечения бывшему руководителю ОТСК Антону Боликову и нынешнему – Артему Носкову. Обоих задержали еще на 72 часа.

Последним меру пресечения изберут самому Алексею Боброву.

Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Кроме того, и Черных, и Бобров – ответчики по делу о деприватизации АО «Облкоммунэнерго».

Екатеринбург, Елена Владимирова

