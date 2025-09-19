Фигурантами дела «Корпорации СТС» стали дети Боброва, Бикова и Чемезова

Генеральная прокуратура расширила список ответчиков и третьих лиц по делу о национализации активов «Корпорации СТС», Артемова Бикова и Алексея Боброва.

В списке, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга, фигурирует уже более 150 юридических и физических лиц. В частности там указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

Как уже писал «Новый День», Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал список ответчиков и третьих лиц по делу об обращении в доход государства имущества компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. В списке фигурантов оказался и вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

16 сентября Олег Чемезов заявил журналистам, что 15 сентября все счета его семьи были арестованы. «Я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие. В пятницу, в день выборов. Да, приходили приставы. У меня к правоохранительным органам претензий в этом плане нет. Поберегли детей. Но я не понимаю, как можно без уголовного дела арестовывать вообще все карты и счета, в том числе зарплатные. У жены проблемы с бизнесом, она платит зарплаты. Но пока, слава богу, у меня было немного личных денег, плюс попросили у друзей взаймы. Мы пока живем в таком формате», – рассказал вице-губернатор.

Его супруга Ирина Чемезова заявила, что не имеет отношения ни к «Корпорации СТС», ни к «Облкоммунэнерго». «Мы всегда за Президента России, за Россию, за ПРАВДУ! И она восторжествует! Помолитесь пожалуйста за мою семью, потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению! Я надеюсь на справедливость и ,главное, честность мер суда и следственных органов РФ!» – написала она в соцсетях.

Предварительное судебное заседание назначено на понедельник, 22 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

