Бобров и Биков заявили, что готовы отдать «Облкоммунэнерго» государству

«Корпорация СТС», которую контролируют коммунальные олигархи Алексей Бобров и Артем Биков, заявила, что готова вернуть АО «Облкоммунэнерго» государству. При этом представители бизнесменов настаивают, что никаких нарушений при приватизации допущено не было.

«Прокуратура утверждает, что при приватизации «Облкоммунэнерго» были допущены процедурные нарушения, а доходы от деятельности предприятия в дальнейшем использовались для расширения бизнеса. Исходя из этого, выдвигается требование о возврате связанных активов государству <…> «Корпорация СТС» категорически настаивает на правомерности всех своих действий и представила исчерпывающие документальные доказательства того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру <…> Вместе с тем, «Корпорация СТС» заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО «Облкоммунэнерго» в государственную собственность, Корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации», – говорится в официальном заявлении корпорации.

Кроме того, в «Корпорации СТС» подчеркивают, что Артем Биков и Алексей Бобров «являются добросовестными налоговыми резидентами Российской Федерации, ведут активную деятельность на территории России и последовательно поддерживают специальную военную операцию».

Как уже писал «Новый День», на этой неделе в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая требует вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета самих Боброва и Бикова, их родственников, а также семьи вице-губернатора Олега Чемезова и других фигурантов.

В понедельник, 22 сентября, в Ленинском суде в закрытом от прессы режиме прошло предварительное слушание по делу. Рассмотрение по существу назначено на 29 сентября.

23 сентября стало известно, что Алексея Боброва задержали и доставили в Екатеринбург, как и его соратницу Татьяну Черных.

Отметим, что помимо энергоактивов в Свердловской области «Корпорация СТС» также ведет хоздеятельность в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Югре. Также она является оператором нескольких мусорных полигонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube