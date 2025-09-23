Коммунального олигарха Боброва и его соратницу задержали в Екатеринбурге

Бенефициар «Корпорации СТС», коммунальный олигарх Алексей Бобров доставлен в Екатеринбург и задержан. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК». Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных», – сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в Ленинский суд Екатеринбурга поступил гражданский иск Генпрокуратуры по обращению активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва в государственную собственность.

Накануне представители Генеральной прокуратуры заявили ходатайство о проведении суда в закрытом от прессы режиме. Они объяснили это тем, что в деле есть сведения, представляющие банковскую и налоговую тайну. Ответчики выступили категорически против. «Настоящее дело имеет существенное общественное значение, поскольку касается обвинений в коррупционных правонарушениях. Статья 13 Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Российской Федерацией, требует активного участия гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней. Такое участие невозможно при закрытых процессах», – заявил адвокат Артема Бикова.

Тем не менее судья Юлия Москалева прислушалась к мнению прокуратуры и удалила журналистов из зала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

