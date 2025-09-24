российское информационное агентство 18+

Среда, 24 сентября 2025, 12:03 мск

Сегодня суд выберет меру пресечения Алексею Боброву

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы для избрания меры пресечения Алексею Боброву, одному из бенефициаров «Корпорации СТС». Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

О том, что коммунальный олигарх Алексей Бобров доставлен в Екатеринбург и задержан, стало известно накануне. «В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК». Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных», – сказал собеседник агентства ТАСС.

Напомним, ранее в Ленинский суд Екатеринбурга поступил гражданский иск Генпрокуратуры по обращению активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва в государственную собственность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

